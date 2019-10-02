Автокатастрофа с тремя фурами перекрыла движение по трассе М3 в сторону Москвы

Калуга, 2 октября. Жертвой автокатастрофы с участием трех фур и легкового автомобиля в Калужской области стал один человек. Из-за ДТП перекрыто движение по трассе М3 в сторону Москвы.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, автокатастрофа произошла на 115-м километре автодороги М3 «Украина» по направлению в Москву. На трассе столкнулись три фуры и легковой автомобиль.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, передает ТАСС. Движение транспорта в сторону Москвы оказалось перекрыто. В полиции уточнили, что в скором времени будет открыта одна из полос движения.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Якутии. На 158-м километре федеральной трассы «Вилюй» в Горном районе микроавтобус Toyota Hiace опрокинулся и загорелся. В больницу с различными травмами были доставлены девять человек.