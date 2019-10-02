Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автокатастрофа с тремя фурами перекрыла движение по трассе М3 в сторону Москвы

54
0 Оставить комментарий

Автокатастрофа с тремя фурами перекрыла движение по трассе М3 в сторону Москвы

Калуга, 2 октября. Жертвой автокатастрофы с участием трех фур и легкового автомобиля в Калужской области стал один человек. Из-за ДТП перекрыто движение по трассе М3 в сторону Москвы.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, автокатастрофа произошла на 115-м километре автодороги М3 «Украина» по направлению в Москву. На трассе столкнулись три фуры и легковой автомобиль.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, передает ТАСС. Движение транспорта в сторону Москвы оказалось перекрыто. В полиции уточнили, что в скором времени будет открыта одна из полос движения.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Якутии. На 158-м километре федеральной трассы «Вилюй» в Горном районе микроавтобус Toyota Hiace опрокинулся и загорелся. В больницу с различными травмами были доставлены девять человек.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров