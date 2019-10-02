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СМИ сообщили о новых запусках ракет КНДР

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СМИ сообщили о новых запусках ракет КНДР

Москва, 2 октября. Северная Корея осуществила запуск ракеты, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Подробности на данный момент не сообщаются.

Отметим, денуклеаризация Корейского полуострова обсуждалась в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Тогда стороны договорились начать рабочие контакты по вопросам ядерного разоружения КНДР. Переговоры так и не начались из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, а также запусков ракет с территории Северной Кореи.

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Источник: Bloomberg
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