СМИ сообщили о новых запусках ракет КНДР

Москва, 2 октября. Северная Корея осуществила запуск ракеты, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Подробности на данный момент не сообщаются.

Отметим, денуклеаризация Корейского полуострова обсуждалась в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Тогда стороны договорились начать рабочие контакты по вопросам ядерного разоружения КНДР. Переговоры так и не начались из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, а также запусков ракет с территории Северной Кореи.