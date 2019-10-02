Пакистан предостерег мировое сообщество о гипотетической ядерной войне с Индией

Исламабад, 2 октября. Существует вероятность, что ограниченный военный конфликт между Пакистаном и Индией перерастет в ядерную войну, полагает глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.

Выступая перед журналистами, он предостерег мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией на фоне эскалации ситуации в Кашмире.

«Есть вероятность, что даже ограниченный военный конфликт перерастет в ядерную войну», — заявил он.

По словам Хана, Пакистан не пытается стать инициатором войны, а лишь указывает на реалистичный сценарий, чтобы мировое сообщество имело возможность вмешаться и предотвратить конфликт. Он добавил, что в случае открытой фазы конфликта, в него будут вовлечены и другие страны.

«Если между Индией и Пакистаном будет война — она будет очень быстрой и гнусной. И она будет смертоносной. Это будет армагеддон», — отметил он.

Напомним, в начале августа армия и Военно-воздушные силы Индии были приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Тогда же в Кашмир были направлены дополнительные силы индийской армии.

Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. В регионе активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану.