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Трудовой стаж для получения иностранцами гражданства РФ сократился втрое

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Трудовой стаж для получения иностранцами гражданства РФ сократился втрое

Москва, 2 октября. Закон, сокращающий для иностранных специалистов необходимый для получения гражданства РФ трудовой стаж, вступил в силу в среду.

Согласно документу, иностранным высококвалифицированным специалистам отныне будет достаточно отработать в России один год вместо положенных ранее трех лет для получения гражданства РФ. Законопроект был принят Госдумой в конце июня нынешнего года, 3 июля его подписал президент.

Упрощенный порядок получения российского паспорта касается как граждан иностранных государств, так и лиц без гражданства, владеющих специальностью, включенной в особый перечень министерства труда, относящий их к квалифицированным специалистам. В этот список входят 74 профессии, большинство из которых относятся к врачебным, инженерно-техническим и рабочим специальностям.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что правительство России обсудит возможность для иностранцев оставлять первое гражданство при получении российского паспорта.

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Источник: РИА Новости
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