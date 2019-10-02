Микроавтобус загорелся после ДТП в Якутии, есть пострадавшие

Якутск, 2 октября. Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Горном районе Якутии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ, ДТП произошло на 158-м километре федеральной трассы «Вилюй» в Горном районе. Микроавтобус Toyota Hiace опрокинулся в результате автоаварии и загорелся.

«В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет», — сообщили в спасательном ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу Горного района. Из родственникам оказывают помощь психологи.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в результате автокатастрофы в Саратовской области. Авария произошла из-за того, что водитель Toyota допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали еще два человека.