Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Микроавтобус загорелся после ДТП в Якутии, есть пострадавшие

46
0 Оставить комментарий

Микроавтобус загорелся после ДТП в Якутии, есть пострадавшие

Якутск, 2 октября. Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Горном районе Якутии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ, ДТП произошло на 158-м километре федеральной трассы «Вилюй» в Горном районе. Микроавтобус Toyota Hiace опрокинулся в результате автоаварии и загорелся. 

«В результате ДТП пострадало девять человек, детей нет. Погибших нет», — сообщили в спасательном ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу Горного района. Из родственникам оказывают помощь психологи.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в результате автокатастрофы в Саратовской области. Авария произошла из-за того, что водитель Toyota допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали еще два человека.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров