Полицейский застрелил вооруженного мужчину в Белгороде

Белгород, 2 октября. Сотрудник полиции был вынужден открыть огонь по вооруженному ножом преступнику в Белгороде.

Вечером 1 октября наряд полиции прибыл по вызову в одну из квартир по улице Привольной в Белгороде. Как сообщают в МВД, там правоохранители обнаружили труп пожилого мужчины. В соседней комнате находился вероятный убийца, который попытался оказать сопротивление.

«Сын пенсионера держал в руках два кухонных ножа. На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

В ответ полицейский был вынужден применить табельное оружие. Нападавший от полученного ранения скончался на месте.

В обстоятельствах происшедшего разбирается оперативно-следственная группа. По факту применения полицейским оружия проводится служебная проверка.