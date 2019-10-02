Джастин Бибер выложил в Сеть свои свадебные фото

Вашингтон, 2 октября. Фотографии со свадьбы американского певца Джастина Бибера и модели, дочери Стивена Болдуина Хейли Болдуин, были выложены в Instagram исполнителя.

Свадьба состоялась в понедельник. Молодожены устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине. Отметим, что торжество переносилось как минимум четыре раза по различным причинам.

«Моя жена — огонь», — написал музыкант.

Отношения между Бибером и Болдуин были узаконены еще год назад, тайно. Как сообщается, молодожены пригласили 154 человека, среди которых были Эд Ширан, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Ашера, Джейден Смит и других знаменитостей.

Отметим, что журнал Maxim назвал Хейли Болдуин самой сексуальной женщиной 2017 года. Один из номеров вышел с ее фотографией на обложке. Девушка работает моделью с 17-летнего возраста.

Ранее стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли решила уйти из кино. Журналисты издания National Enquirer пишут, что она планирует сосредоточиться на работе в театре, переехав на западное побережье США. Кроме того, актриса недовольна тем, как многие коллеги поддержали ее во время развода с Брэдом Питтом.

В марте этого года Бибер заявил, что хочет сделать паузу в музыкальной карьере. Певец заявил, что планирует сосредоточиться на личных проблемах, которые «глубоко укоренились» и подчеркнул, что хочет сохранить свой брак.