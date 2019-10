Меган Маркл решила засудить газету, опубликовавшую ее письмо к отцу

Лондон, 2 октября. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday. Герцогиня Сассекская ополчилась на СМИ после публикации личного письма, которое она отправила своему отцу.

Как сообщает газета The Guardian, Маркл в своем иске обвиняет The Mail on Sunday и ее издателя в нарушении британского закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.

В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и, среди прочего, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст данного послания.

По данным издания, идея подать в суд была реализована, когда принц Гарри принял решение выступить против нападок на его супругу, заявив, что он больше не может быть «молчаливым свидетелем ее личных страданий».

Подчеркивая свое уважение к важности «объективного, правдивого освещения событий», он обвинил некоторые СМИ в «проведении кампаний против людей, не задумываясь о последствиях», и сравнил обращение с Маркл с освещением жизни своей матери, принцессы Дианы.

Принц Гарри написал в своем заявлении для прессы, что самым большим страхом для него является то, что «история может повториться».

«Наступает момент, когда единственное, что нужно сделать, это противостоять этому поведению, потому что оно разрушает людей и разрушает жизни. Проще говоря, это запугивание, которое пугает и заставляет людей замолчать. Мы все знаем, что это неприемлемо на любом уровне. Мы не будем и не можем поверить в мир, где нет ответственности за это», — говорится в заявлении принца Гарри.

В The Mail on Sunday ранее было опубликовано большое количество материалов, рассказывающих об отце герцогини Томасе Маркле, включая постановочные фотографии папарацци, когда тот посещал интернет-кафе и читал о помолвке своей дочери с принцем.

Другие критические тексты касались использования Гарри и Меган частных самолетов и их отказа разрешить СМИ освещать крещение их маленького сына Арчи. Они также были подвергнуты критике за большие расходы на ремонт из дома.

Фотографии письма все еще остаются доступными на сайте MailOnline. Пресс-секретарь издания заявил, что газета будет активно защищать свое право публиковать подобные материалы. При этом он добавил, что редакции «категорически отрицает, что письмо герцогини было отредактировано любым способом, который изменил его значение».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в СМИ появились подробности распорядка дня герцогини. Оказалось, что она просыпается в 4.30 утра, чтобы позаниматься йогой на рассвете. 38-летняя супруга принца Маркл придерживается этого режима уже много лет и не отказывается от утренней йоги даже в поездках. Скорее всего, любовь именно к этому виду физической активности, совмещенному с медитацией, она переняла у своей матери Дории Рэгланд, работающей инструктором по йоге в Лос-Анджелесе.