Представитель ЛНР призвал Раду законодательно зафиксировать особый статус Донбасса

Минск, 2 октября. Верховная рада Украины должна внести особый статус Донбасса в украинское законодательство. С таким заявлением выступил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее Контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», а также механизм введения особого статуса Донбасса. Мирошник отметил, что «формула Штайнмайера» закрепляет целый набор обязательств украинских властей, включая предоставление особого статуса и принятие специального законодательства для республик.

«В соответствии с «формулой Штайнмайера», украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех его формах в украинское законодательство. До этого времени там его просто не было», — напомнил Мирошник.

Он отметил, что особый статус и связанные с ними эффекты будут соответствовать украинскому законодательству, как только Рада примет весь перечень законодательных актов. Мирошник добавил, что подписание «формулы Штайнмайера» стало первым решением по политическому урегулированию гражданской войны на Украине после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Напомним, что речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает проведение выборов в ДНР и ЛНР и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе.