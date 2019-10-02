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Без отопления в Кировской области остаются более 50 домов

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Без отопления в Кировской области остаются более 50 домов

Киров, 2 октября. В Кировской области тепло подано в 99,5% домов. Остальные дома планируется подключить к отоплению до конца недели. На данный момент с холодными батареями остаются 52 дома, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.

По данным министерства, к теплу подключено 9963 жилых дома, что составляет 99% от общего количества домов, имеющих центральное теплоснабжение. В столице региона к отоплению подключен 4 661 дом, что составляет 99,1%.

«Оставшиеся дома планируют подключить до конца текущей недели», — говорится в сообщении. 

Как уточняет ТАСС, отопление не было подключено в некоторых домах из-за дефектов на теплотрассах, завоздушивания участка тепловой сети и неудовлетворительной работы управляющей компании «Акор».

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