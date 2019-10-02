Названа причина отставки главы ФСИН

Москва, 2 октября. Глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста, сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Меркачева подтвердила информацию о том, что Корниенко покинул свой пост. По ее словам, передает ТАСС, «он ушел по достижении предельного возраста».

На данный момент официального сообщения от ФСИН и Кремля об освобождении от должности Корниенко не было.

Источник агентства уточнил, что решение об отставке Корниенко было принято в понедельник, 30 сентября, когда главе ведомства исполнилось 65 лет (предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы).

Корниенко является генерал-полковником, кандидатом юридических наук, имеет государственные награды. Служил сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ. 25 июня 2012 года указом президента РФ назначен директором ФСИН.