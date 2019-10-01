СМИ узнали о новом контракте США по продаже Киеву комплексов Javelin

Москва, 1 октября. Госдепартамент США одобрил продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника в ведомстве.

По данным источника, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок может быть объявлено позднее.

Издание отмечает, что данная продажа оружия идет отдельным пунктом от разрешенной Конгрессом США военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, замороженной ранее главой Белого дома Дональдом Трампом. Если Конгресс даст официальное одобрение в течение 30 дней, новая продажа Javelin будет оплачена украинскими фондами.

В декабре 2017 года Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin, передавал RT. В апреле 2018 года Украина получила 37 ракетных комплексов Javelin, а также 210 ракет. При этом украинская сторона обязалась не использовать данное вооружение на линии столкновения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Трамп решил подвергнуть ревизии военную помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву для «сдерживания» Москвы. Об этом 29 августа написало американское мультимедийное издание Politico. По данным издания, новая инициатива Трампа вызвана стремлением американского президента убедиться в том, что деньги, выделяемые Украине, используются наилучшим образом, с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Politico указывает, что средства, ранее предназначавшиеся Вашингтоном для укрепления ВСУ, до определения их дальнейшей судьбы будут заморожены. Аналитики считают, что речь идет о тех 250 миллионах долларов, которые американские законодатели выделили Украине в 2019 финансовом году.

За последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия ВСУ в общей сложности порядка 1,5 миллиардов долларов.