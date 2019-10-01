Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Киев, 1 октября. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что ему не приходилось встречаться с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Как заявил Зеленский, выступая на брифинге, он даже никогда не общался с ним по телефону.

«Я никогда не встречался с Джулиани. Я никогда не имел с ним телефонных разговоров», — заверил Зеленский.

В сентябре в США разгорелся серьезный политический скандал, вызванный телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп позвонил Зеленскому в июле, чтобы поздравить с победой его партии на парламентских выборах. Как утверждают оппоненты Трампа, в ходе разговора он якобы требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Отметим, что сам Байден является наиболее вероятным оппонентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Таким образом, противники Трампа обвинили его в том, что он пытался заручиться помощью Украины для победы на выборах. В итоге, администрация Трампа приняла решение опубликовать стенограмму переговоров американского и украинского президентов.

Комментируя расшифровку переговоров, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что на основании этих переговоров нельзя сделать вывод о давлении Трампа на Зеленского. Он также отметил, что украинский президент «серьезно вырос в его глазах», поскольку вел переговоры «толково и прагматично».