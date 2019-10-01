МИД РФ позитивно оценил согласование контактной группой «формулы Штайнмайрера»

Москва, 1 октября. Москва позитивно оценивает согласование «формулы Штайнмайера», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив надежду, что это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских соглашений на Украине.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей», — заявила Захарова.

В 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новую власть на Украине, которая появилась в результате госпереворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек.

Для решения конфликта стороны заключили минские соглашения, однако Киев на данный момент не выполнил практически ни один пункт договора. «Формула Штайнмайера», названная в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в действие закона об особом статусе некоторых регионов Донбасса.

Согласование «формулы Штайнмайера» состоялось 1 октября в Минске, сообщала «Газета.ру». Это событие моментально нашло отклик со стороны украинских радикалов, которые выступают против мирного решения конфликта в Донбассе. К офису президента Украины Владимира Зеленского на митинг стали стекаться националисты. Они вышли с флагами националистической партии «Национальный корпус», которая создана на базе нацбатальона «Азов».

Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью RT отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является хорошим решением. По мнению сенатора, «это решительный шаг к миру в Донбассе».