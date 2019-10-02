Московские урологи рассказали об инновационных методах лечения с помощью роботов

2 октября в России отмечают профессиональный праздник — День уролога. Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы в видеоролике из цикла «Медицина — вектор будущего» рассказали, какие методы диагностики и лечения сегодня применяют столичные доктора.

Как отметил главный внештатный специалист-уролог ДЗМ, заслуженный врач РФ Дмитрий Пушкарь, врачи получают своеобразный «сертификат качества» в Московской урологической школе. Благодаря этому, например, удалось практически ликвидировать проблему задержки мочеиспускания.

«В рамках ОМС успешно решается вопрос недержания у женщин. Мы благодарны департаменту здравоохранения Москвы, Фонду обязательного медицинского страхования за возможность предложить пациенткам (а это 50 % женщин) самую современную операцию. Приступы почечной колики наши медики снимают всего за 2–3 часа», — заявил заведующий кафедрой урологии ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова».

Есть результаты и в онкоурологии. В бесплатных стационарах кратковременного пребывания больным амбулаторно выполняют биопсию простаты в режиме фьюжн 3D. Это позволяет формировать регистр биопсии предстательной железы, подчеркнул эксперт.

В этом году коллектив ГКБ имени С. И. Спасокукоцкого ДЗМ получил премию от мэра Москвы за успешное внедрение в столичное здравоохранение программы роботической хирургии. Сегодня операционная бригада центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии под руководством Дмитрия Пушкаря входит в тройку лидеров среди бригад 15 мировых клиник, которые проводят онлайн-операции при помощи роботов.

«Люди удивляются: как же так, оперировать будет робот? А я отвечаю: «Оперировать буду я — человек. Или же мои коллеги. Робот – это прекрасный инструмент с абсолютной видимостью структуры», — рассказывает профессор. — Благодаря ему мы можем до мельчайших деталей увидеть нервы и сосуды и обойтись с ними очень аккуратно — так, чтобы они продолжали отлично функционировать».

Дмитрий Пушкарь рассказал: современные урологи стараются задействовать роботов в большинстве операций у больных раком простаты, так как результат оказывается существенно лучше открытых или лапароскопических.

«В этом же ключе мы говорим о роботических вмешательствах при удалении мочевого пузыря, резекции почек, нефрактомии», — отметил заслуженный деятель науки РФ.

По словам главного уролога, на запуск роботической программы в Москве ушло почти 10 лет. За это время удалось подготовить специализированные бригады врачей и медсестер, обеспечивающие высочайшее качество ее работы. Теперь столица является одним из мировых лидеров по количеству таких операций.