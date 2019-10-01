Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 1 октября. Боевики за сутки совершили 28 обстрелов населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов. Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо; Мамухия, Джанаджик, Ардаш-Даг, Чекурджак, Сараф, Кермель, Сандран, Нахшебба, Калъат-Марза провинции Латакия; Хан-Шейхун, Кафер-Айн, Телль-Ас, Эль-Фхайль, Сиди-Али, Таман провинции Идлиб и Кара-Джурн, Эль-Харука, Мгайр провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, часть из которых была американского и израильского происхождения, при обыске в южной провинции Даръа. Среди обнаруженных находок были в том числе десятки ракет «Град», беспилотники, устройства связи и металлоискатель.