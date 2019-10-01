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Интернетом пользуется половина россиян старшего поколения

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Интернетом пользуется половина россиян старшего поколения

Москва, 1 октября. Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями Интернета. Чаще всего Сеть нужна для общения в соцсетях и мессенджерах, свидетельствуют данные Росстата.

По итогам исследования Росстата, завершившегося в конце 2018 года, выяснилось, что «люди старшего поколения в два раза реже, чем молодежь (в возрасте 15 — 34 года) используют компьютер и пользуются Интернетом».

Основными навыками пенсионеров в Сети являются работа с текстовыми редакторами и электронной почтой. Крайне незначительна доля тех, кто может сам установить ПО с использованием языков программирования.

Половина людей старшего поколения используют интернет, треть из них являются активными пользователями. Чаще всего Интернет им нужен для общения в соцсетях и мессенджерах, поиска информации. Популярны у пенсионеров звонки по видеосвязи.

Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуются всего лишь 10% представителей этой возрастной группы. 

Интернетом пользуется половина россиян старшего поколения

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пожилых жителей Петербурга обучат компьютерной грамотности в рамках нацпроекта «Демография». За пять лет в программе примут участие не менее 141 тыс. человек. В прошлом году обучение уже прошли около 21 тыс. пенсионеров — оно было бесплатным и проходило в комплексных центрах социального обслуживания и городских библиотеках.

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