Путин подтвердил стратегический характер отношений с Арменией

Ереван, 1 октября. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи, он подтвердил стратегический характер отношений обеих стран, а также поздравил его с итогами саммита ЕАЭС, который состоялся в Ереване.

«Хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей отношений наших народов. Вас, как председателя ЕАЭС, хочу поздравить с результатами саммита в Ереване», — сказал Путин на встрече с Пашиняном.

Как отметил Путин, итоги саммита являются «действительно хорошими». Особенно он отметил развитие связей с российскими и армянскими партнерами из третьих стран. По словам Путина, были достигнуты все договоренности между странами-участницами союза. Российский лидер отметил особую роль Пашиняна в достижении этих соглашений.

Ранее в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН Пашинян заявил, что Армения хочет сохранять хорошие отношения с Россией, с Евросоюзом, а также с Грузией и Ираном. Также Пашинян отметил, что Иран и Грузия являются стратегическими соседями Армении. Кроме того, по словам армянского премьера, у Еревана сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами.

В прошлом месяце Владимир Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости. Российский лидер отметил дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Ереваном.