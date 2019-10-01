Уходящий в отставку посол США оценил перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона

Москва, 1 октября. Уходящий в отставку посол США в Москве Джон Хантсман уверен, что российско-американское сотрудничество по ряду вопросов будет только расширяться.

В своем видеообращении, опубликованном на странице дипмиссии в Instagram, Хантсман отметил, что в отношениях между странами были разные периоды.

«Мы были и партнерами, и соперниками, а история, как мы знаем, носит циклический характер, поэтому я представляю себе будущее, где США и Россия вновь станут партнерами», — заявил посол США.

Хантсман выразил уверенность, что Вашингтону и Москве «должно хватить знаний и опыта, чтобы сохранить каналы диалога и обмена информацией для поддержания взаимодействия на рабочем уровне как во времена партнерства, так и в более сложные периоды.

«Наше сотрудничество будет расширяться, как это уже происходит по ряду вопросов, например, в сфере борьбы с терроризмом», — заявил дипломат.

Дипломат вступил в должность посла США в РФ в октябре 2017 года. До этого он занимал пост губернатора штата Юта, был американским послом в Сингапуре и Китае. А в 2014 году был назначен председателем Атлантического совета Вашингтонского аналитического центра по вопросам внешней политики. В августе 2019 года Хантсман объявил о намерении уйти в отставку с 3 октября 2019 года, о чем направил прошение президенту США Дональду Трампу, сообщала «Газета.ру». На посту посла США его сменит первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров принял завершающего свою работу Хантсмана. В ведомстве сообщили, что «в ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы»

В преддверии отъезда Хантсман в очередной раз посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря. В поездке он рассказал, что будет скучать по многому из того, что пережил в России: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности.