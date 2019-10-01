Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которое он взял у Путина

Москва, 1 октября. Американский кинорежиссер Оливер Стоун прокомментировал интервью, которые он взял у российского президента Владимира Путина. По его словам, он очень гордится проделанной работой.

«Я очень горжусь этими интервью — четыре часа, и их посмотрели люди, которые не остались равнодушны», — сказал режиссер, давая комментарий немецкому изданию Welt.

Он добавил, что американцы могут проявлять глупость в отношении других стран, однако «в случае с Россией их глупость смертельна». Стоун также заявил, что не верит в так называемое «вмешательство РФ» в выборы в США.

«Это чепуха», — заявил Стоун.

По словам Стоуна, он не намерен снимать фильм о действующем президенте США Дональде Трампе, так как у него «нет вдохновения для сценария». Режиссер охарактеризовал Трампа как «нарцисса до глубины души», которому «необходимо побеждать».

«Это опасно», — пояснил режиссер.

Напомним, что в июле состоялась премьера документального фильма Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после Майдана «В борьбе за Украину». По словам Лопатенка, ключевыми спикерами в ленте стали глава российского государства Владимир Путин и возглавляющий политический совет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. А летом 2017 года на американском телеканале Showtime выпустили документальный фильм Оливера Стоуна, основанный на серии интервью с президентом России Владимиром Путиным. Все интервью были записаны в период с июля 2015 по февраль 2017 года.