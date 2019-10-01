Оливер Стоун посоветовал членам ЕС посмотреть его фильм «В борьбе за Украину»

Берлин, 1 октября. Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм «В борьбе за Украину», рассказывающий о гражданской войне в Донбассе.

В интервью изданию Welt Стоун отметил, что крайне важно, чтобы члены ЕС посмотрели его фильм.

«Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, что хотела бы нам внушить американо-британская пропаганда», — заявил режиссер.

Отметим, ранее украинский телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма Стоуна. Однако сразу после этого в адрес руководства телеканала последовали угрозы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил каналу ответственностью в случае показа фильма.

Ночью 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. По данным телеканала, обстрел произошел около 03.40. Стрелявших было двое, после обстрела они скрылись. На месте происшествия нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. В результате обстрела никто не пострадал.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Накануне происшествия «112 Украина» обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступали из-за намерения телеканала показать фильм «В борьбе за Украину».

Дословно название фильма Revealing Ukraine переводится как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В российском варианте он назван «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины», передавал RT. В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране.

Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2016 году Путин уже давал интервью американскому режиссеру для фильма «Украина в огне». В нем рассказывалось о событиях в стране в 2014 году. Кроме того, в 2017 году Стоун представил фильм о Путине. Лента была снята на основе его встреч с российским президентом.