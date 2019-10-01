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Оливер Стоун посоветовал членам ЕС посмотреть его фильм «В борьбе за Украину»

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Оливер Стоун посоветовал членам ЕС посмотреть его фильм «В борьбе за Украину»

Берлин, 1 октября. Американский режиссер Оливер Стоун считает важным, чтобы в Европейском союзе увидели его фильм «В борьбе за Украину», рассказывающий о гражданской войне в Донбассе.

В интервью изданию Welt Стоун отметил, что крайне важно, чтобы члены ЕС посмотрели его фильм.

«Они должны понять, что вся история намного сложнее, чем то, что хотела бы нам внушить американо-британская пропаганда», — заявил режиссер.

Отметим, ранее украинский телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма Стоуна. Однако сразу после этого в адрес руководства телеканала последовали угрозы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил каналу ответственностью в случае показа фильма.

Ночью 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. По данным телеканала, обстрел произошел около 03.40. Стрелявших было двое, после обстрела они скрылись. На месте происшествия нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. В результате обстрела никто не пострадал.

Оливер Стоун посоветовал членам ЕС посмотреть его фильм «В борьбе за Украину»

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Накануне происшествия «112 Украина» обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступали из-за намерения телеканала показать фильм «В борьбе за Украину».

Дословно название фильма Revealing Ukraine переводится как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В российском варианте он назван «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины», передавал RT. В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране.

Оливер Стоун посоветовал членам ЕС посмотреть его фильм «В борьбе за Украину»

Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2016 году Путин уже давал интервью американскому режиссеру для фильма «Украина в огне». В нем рассказывалось о событиях в стране в 2014 году. Кроме того, в 2017 году Стоун представил фильм о Путине. Лента была снята на основе его встреч с российским президентом.

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Источник: Welt
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