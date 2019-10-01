Порошенко испугался снятия санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Киев, 1 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу приведет к снятию санкций с России.

«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ», — написал Порошенко Facebook.

Экс-президент Украины добавил, что его партия «Европейская солидарность» будет поддерживать бывших силовиков. Подписание «формулы Штайнмайера» Порошенко назвал «разрушением украинского государства».

Во вторник нынешний президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Глава государства добавил, что Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая предполагает особый статус Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины. Рада примет закон об особом статусе Донбасса до конца года после обсуждения с общественностью.

Ранее украинские представители в контактной группе в Минске отказались подписывать документ о «формуле Штайнмайера». Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов открыто обвинил Киев в срыве утверждения документа. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября. Кроме того, ранее украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.