Захарова иронично отреагировала на создание антироссийской группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Москва, 1 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс», основной задачей которой станет противодействие России.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько объявила о создании постоянной группы «Балтик плюс», в состав которой вошли представители Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Главной задачей группы «Балтик плюс» станет «противодействие России». По словам Ясько, к «Балтик-плюс» могут присоединиться представители всех стран, для которых «европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. По итогам референдума большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».