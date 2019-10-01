Украинские националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Киев, 1 октября. Украинские националисты вышли на митинг у офиса президента страны Владимира Зеленского из-за согласования «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Согласование «формулы Штайнмайера» состоялось 1 октября в Минске. Это событие моментально нашло отклик со стороны украинских радикалов, которые выступают против мирного решения конфликта в Донбассе.

К офису Зеленского на митинг стали стекаться националисты. На данный момент их количество незначительное. В руках участники акции держат флаги националистической партии «Национальный корпус», которая создана на базе нацбатальона «Азов», и большую вывеску с надписью «Нет капитуляции!».

Офис президента охраняют силовики.

Ранее украинский политолог Тарас Черновол в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что согласование «формулы Штайнмайера» следует оценивать для Киева как негативное явление. При это эксперт добавил, что на Украине никто точно не знает, что был согласован именно этот документ, так как сообщения поступают только от российских СМИ.

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новую власть на Украине, которая появилась в результате госпереворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек.

Для решения конфликта стороны заключили минские соглашения, однако Киев на данный момент не выполнил практически ни один пункт договора. «Формула Штайнмайера», названная в честь президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в действие закона об особом статусе некоторых регионов Донбасса.