Пугачева сделала замечание Билану из-за скандального концерта в Самаре

Москва, 1 октября. Российская эстрадная певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как артист разместил в соцсетях пост с очередными извинениями за скандальный концерт в Самаре.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала Пугачева пост Дмитрия Билана.

Позднее Билан отреагировал на комментарий Пугачевой, отметив, что своей публикацией он заканчивает эту скандальную историю и больше не намерен к ней возвращаться.

«Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому», — написал Билан в своем Instagram.

Часть подписчиков поддержала высказывание Пугачевой, отметив, что Билану пора прекращать «муссировать» эту тему. Однако другая часть пользователей негативно отреагировала на комментарий Пугачевой.

Напомним, с 7 по 8 сентября в Самаре отмечали День города, в честь которого был организован концерт с участием российских артистов, среди которых был и Дима Билан. Позднее в СМИ появилась информация, что в ходе Билан странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо пения.

После этого Билан признался, что перед началом концерта он немного выпил. При этом артист пообещал дать бесплатный концерт в Самаре, а также подарить городу детскую площадку.