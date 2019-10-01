Пугачева сделала замечание Билану из-за скандального концерта в Самаре

Москва, 1 октября. Российская эстрадная певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как артист разместил в соцсетях пост с очередными извинениями за скандальный концерт в Самаре.
«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала Пугачева пост Дмитрия Билана.
Позднее Билан отреагировал на комментарий Пугачевой, отметив, что своей публикацией он заканчивает эту скандальную историю и больше не намерен к ней возвращаться.
«Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому», — написал Билан в своем Instagram.
Часть подписчиков поддержала высказывание Пугачевой, отметив, что Билану пора прекращать «муссировать» эту тему. Однако другая часть пользователей негативно отреагировала на комментарий Пугачевой.
Друзья , я как мне помнится жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно !!! У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке ! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя ! Да , время идёт и что то забывается .. но этот день я помнить буду всю жизнь ! Впереди множество идей и планов ! Вы знаете меня и очень давно и я надеюсь ,что такой случай из 3х тысяч концертов ,которые я дал за период 17-18 лет свой жизни( можно сказать жизнь отдаю сцене ! То что случилось это не система -а форс мажор , за который я несу ответственность ! Но я тоже не робот и мне свойственно как и всем нам , что правда , ошибаться !!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность ! ❤Repost @bilannews ・・・ Дима Билан @BilanOfficial попросил прощения в Самаре Источник: YouTube 63RU #димабилан #билан #dimabilan #bilan #биланперезагрузка #самара
Напомним, с 7 по 8 сентября в Самаре отмечали День города, в честь которого был организован концерт с участием российских артистов, среди которых был и Дима Билан. Позднее в СМИ появилась информация, что в ходе Билан странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо пения.
После этого Билан признался, что перед началом концерта он немного выпил. При этом артист пообещал дать бесплатный концерт в Самаре, а также подарить городу детскую площадку.