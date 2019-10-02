Сирия, 2 октября. Эрдоган намерен без помощи международной коалиции создать «безопасную зону» на востоке Сирии. САА наносит удары по «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы. США препятствуют эвакуации беженцев «Эр-Рукбана». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-востоке Латакии совместно с ВВС Сирии и нанесли авиаудар по укрытиям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы.

«Исламское государство1»: вымогает деньги у сотрудников медицинского центра в Дейр-эз-Зоре, совершило нападение на конвой боевиков «Демократических сил Сирии» на востоке провинции Ракка, сожгли три автомобиля боевиков SDF в Манбидже в Алеппо, потеряло восемь человек на севере Ирака в ходе рейда иранских сил внутренней безопасности.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба, замечена в районе города Касабия на севере Хамы с подкреплением тяжелой военной техники.

«Сирийская свободная армия» (ССА): нанесла ракетный удар по позициям курдских боевиков в районе города Тель-Рифат и у деревни Менага в Алеппо.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками в районе деревни Шерева на севере Алеппо, потеряли в Ракке пять человек в результате наезда патрульного автомобиля на противопехотную мину, оставленную боевиками ИГИЛ1, в Дейр-эз-Зоре обнаружили «фабрику» по производству взрывчатки.

ВС Турции: направили два конвоя подкрепления к своим наблюдательным пунктам в Идлиб и Алеппо.

Международная коалиция: препятствует выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре построили базу близ нефтяного месторождения Аль-Омар.

Провинция Латакия

Вечером самолеты ВКС РФ присоединились к операции ВВС Сирии на северо-востоке Латакии и совершили совместный боевой вылет к району городу Кабана, где нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены как террористические в РФ). Позднее ВВС Сирии отправили к позициям джихадистов шесть ударных вертолетов. Напомним, что город Кабана — основной плацдарм джихадистов для ракетных ударов в направлении базы ВКС РФ «Хмеймим» и запуска беспилотников.

Провинция Алеппо

Боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» совершили очередное нападение на курдских бойцов. Как утром сообщил Twitter-канал Electro Media, в городе Манбидж террористы подожгли два автомобиля, принадлежащих патрулям «Демократических сил Сирии» (SDF).

Днем турецкая армия совместно с боевиками «Бригады Султана Мурада» jбстреляла ряд населенных пунктов в кантоне Африн по местам предполагаемых опорных пунктов SDF. Ракетный снаряд приземлился в жилых кварталах Африна рядом с госпиталем Шаафа, пострадал один прохожий. По информации источника в сети Twitter Not Woofers, стороны обменивались вечером ударами в районе деревень Бина, Акиба и Шерава.

Как передает источник новостей в сети Twitter XXVII27, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) открыли огонь по позициям курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе городов Тель-Рифат, Харбиль и у деревни Менага.

Группа боевиков из «Бригады Султана Мурада» вынудила владельцев магазинов в деревне Дейр-Саван на востоке кантона Африн продать им товары в долг. Боевики угрожали торговцам арестами и похищениями если они не согласятся снабжать их, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Из-за низкого жалования, боевики ищут дополнительные способы заработка, такие как грабеж, вымогательство, ввод налогов и похищения людей с целью получения выкупа.

Провинция Хомс

Командование военной базы США «Ат-Танф» срывает операцию по выводу людей из претерпевающего гуманитарную катастрофу лагеря «Эр-Рукбан». Как сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, по плану предусматривался вывод сирийских граждан партиями от 2 до 2,5 тысяч человек в течение пяти дней. Американская сторона сорвала соглашение. По многочисленным свидетельствам покинувших «Эр-Рукбан»жителей, администрация лагеря препятствовала их выходу. Под угрозой смерти они удерживают внутри лагеря людей, не давая его покинуть. Большая часть сотрудников лагеря и членов охраны состоят в группировке «Джейш Магавир Ат-Таура» — группе радикалов, спонсируемой армией США и фактически подконтрольной ей. Представители РФ и Сирии подчеркивают, что ответственность за сложившееся положение, в том числе за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере, лежит на командовании американских войск. Как указывает агентство ТАСС, сирийским властям удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого лагеря смерти — около 18 тысяч сирийцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали несколько террористов «Исламского государства» и уничтожили их транспортное средство на дороге, ведущей в город Меядин, о чем сообщает новостной портал Halab Today TV. На трассе, связывающей города Дейр-эз-Зор и Пальмира, одна из машин сирийской армии наехала на взрывное устройство, в результате чего была повреждена зенитная установка и ранен один боец, как сообщает агентство Anna News.

В десяти километрах от нефтяного месторождения «Аль-Омар» силы международной коалиции построили новую военную базу. Напомним, что «Аль-Омар» — крупнейшее месторождение Сирии, которое находилось в центре гражданского конфликта в стране. С 2013 по 2017 год переходило из рук в руки различных группировок, пока его не заняли боевики SDF с поддержкой сил международной коалиции. В настоящее время американские военнослужащие постоянно патрулируют территории месторождения и отстроили 10 военных баз на северо-востоке Сирии.

Четверо боевиков, связанных с «Исламским государства» проникли в больницу в городе Шхиль, который находится под контролем боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и потребовали у персонала больницы денег. Двумя днями назад неизвестные бросили перед больницей саван с записки с угрозами смерти персоналу, если они не выплатят налог («закят») «Исламского государству», о чем сообщает на своем Twitter-канале Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Курдские боевики, на территории которых ИГИЛ собирает дань с жителей, пока бездействуют.

В результате совместного рейда SDF и сил международной коалиции в поселке Гаранидж была арестована группа из пяти человек, которые занимались контрабандой древности и расхищением мест раскопок, как сообщает источник в сети Twitter Euphrates Post. В городе Хаджин курдскими боевиками была обнаружена фабрика ИГИЛ по производству взрывчатки. О подозрительном содержании подвала боевикам рассказала администрация школы и родители учеников, о чем также сообщил источник.

Провинция Идлиб

Утром САА продолжила отвечать на провокации со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам». Как сообщило агентство Jisr TV, военнослужащие ударили по укреплениям боевиков из средней и тяжелой артиллерии в районе деревень Барду, Умм-ас-Сир, Маарет-Хурма. Позднее правительственные силы обменялись ударами с радикалами у городов Кафр-Саджна и Кафр-Набель.

Как сообщает медиаресурс Step News Agency, конвой бронетехники турецкой армии прибыл к наблюдательному пункту в районе поселка Дейр-Саман. Это произошло одновременно с отгрузкой подкрепления для турецкой армии у пункта в деревне Иштабрак на западе провинции Алеппо. В составе обоих конвоев особо отмечено наличие тяжёлой военной техники.

Согласно информации портала Al Masdar, САА рассматривает возможность нового наступления в Идлибе после нескольких дней активных боев с джихадистами «Тахрир аш-Шам» вблизи демилитаризованной зоны. Терпение САА истощается после серии нарушений со стороны боевиков. Кроме того, радикалы препятствуют выходу населения из провинции через гуманитарный переход «Абу-Духур» уже 18 дней. Военные призвали боевиков открыть проход к гуманитарному переходу и прекратить преследование жителей, пытающихся покинуть их районы оккупации.

Провинция Ракка

Утром террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает новостной портал Qasion News днем, боевики установили мину на пути следования конвоя курдских бойцов в районе деревни Ас-Сахамия. В результате подрыва были ранены и убиты пять членов SDF.

Как сообщает новостное агентство ТАСС, Турция намерена в одиночку создать на северо-востоке Сирии «безопасную зону». Анкару не устроил согласованный ранее с SDF и международной коалицией формат патрулируемой совместно зоны на севере провинций Ракка и Хасака. Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении к парламенту отметил, что на востоке Евфрата Турция не достигла желаемого результата, а также не намерена содержать беженцев из Сирии. Для возвращения сирийцев на родину Анкара готова создать благоприятные условия на востоке Сирии. Военные эксперты склонны считать, что под видом заботы о безопасности беженцев Турция проведет широкомасштабную операцию против курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), так как Анкара не делает различия между ними и членами «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, один из высокопоставленных офицеров сирийской армии – Ахмад Халиф Аль-Дар был убит 30 сентября в результате взрыва бомбы, установленной в его автомобиле, на севере Хамы, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Информация, однако, распространялась только каналами, приближенными к боевикам «вооруженной оппозиции» и не нашла подтверждения.

Днем сирийские войска нанесли серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям боевиков в районе деревень Карса, Хасан и Маарет-Катай, о чем сообщает информагентство Halab Today TV. САА также успешно отразила атаку радикалов на высоте Джебель Шахшабу.

По данным источника новостей в сети Twitter Zoka, в районе города Касабия была замечена группа боевиков «Тахрир аш-Шам» и танк. Тяжёлая военная техника вероятно будет стянута в ближайшее время боевиками к линии соприкосновения фронта на севере провинции.

Ирак

Как сообщает новостное агентство SANA, силы внутренней безопасности Ирака сумели задержать восемь террористов «Исламского государства» в провинциях Киркук, Аль-Анбар и в Багдаде. В заявлении федеральной полиции указано, что семь подозреваемых были задержаны в Багдаде и Киркуке. При задержании удалось освободить одного из похищенных террористами гражданских лиц, а также перехватить партию оружия и зачистить два укрытия группировки. В Дияле силы Народного ополчения предотвратили нападение террористов на поселок Ширк в районе Ханакин, ранив и убив в ходе операции несколько боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.