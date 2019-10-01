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ФСБ проводит выемку документов у топ-менеджера «Аэрофлота»

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ФСБ проводит выемку документов у топ-менеджера «Аэрофлота»

Москва, 1 октября. Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности проводят выемку документов в кабинете заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По данным источника, сотрудники СКР и ФСБ допрашивают Александрова. «Аэрофлот» пока не давал официальных комментариев.

На сайте компании отмечается, что Александров занимает должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года. На работу в «Аэрофлот» его приняли в 2013 году.

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