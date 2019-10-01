Бастрыкин пообещал помочь семье убитого в Москве следователя

Москва, 1 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Капустина, убитого в Москве. Глава ведомства обещал не оставить без помощи жену и маленького сына Капустина.

Во вторник днем мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата СК РФ Капустина. Впоследствии он скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

По словам Бастрыкина, в момент нападения Капустин «выполнял свои обязанности по организации личного приема граждан».

Как сообщили в СК РФ, сотруднику ведомства было 42 года.

«Всю свою жизнь, начиная с институтской скамьи, он посвятил служению обществу, государству и справедливости. Упорство и вера в силу закона стали слагаемыми успешного выполнения поставленных перед ним задач на службе в органах внутренних дел, прокуратуре и Следственном комитете Российской Федерации», — отметил Бастрыкин.

Глава СК РФ отметил высокий профессионализм Капустина, «не растерявшего за годы службы человеческих качеств». По словам Бастрыкина, погибший полковник был талантливым аналитиком с огромным опытом и знаниями.

«Его трагический уход из жизни — ощутимая потеря для всего нашего ведомства… Скорбим вместе с близкими Владислава Капустина в связи с невосполнимой утратой и не оставим без поддержки его супругу и маленького сына, в мгновение потерявших родного человека», — подчеркивается в заявлении Бастрыкина.

Нападение произошло на проходной у главного здания СК РФ в Техническом переулке в центре Москвы. Злоумышленник ранил полковника ножом. Мужчину доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Следователь скончался в реанимации.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, вскоре полицейские задержали подозреваемого. Он заявил, что ранее неоднократно обращался в СК РФ с заявлением, но ведомство «не принимало его». Сотрудник правоохранительных органов попросил задержанного назвать мотив преступления.

«Потому что вы мое заявление выкидываете. Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках, торговала, все деньги мне отдавали, в институте меня учила. И что я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся», — сказал задержанный.

По информации источника, мужчина страдает шизофренией, у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных, он также проходил лечение в больнице имени Кащенко.

По данным СМИ, подозреваемый опубликовал ранее в Сети «манифест». Преступник попытался связать международные соглашения, заражение СПИДом и политику России в 1990-х годах. При этом уловить общую мысль «манифеста» невозможно.

Кроме того, на сайте психдиспансера №9 Невского района, где он наблюдался, опубликован его комментарий. Преступник крайне путано объяснил, почему нельзя забирать людей с психическими отклонениями в специализированные учреждения.