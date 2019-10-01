Володин рассказал, кого защитит закон об ограничении размещения хостелов в жилых домах

Москва, 1 октября. Закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах защитит права не только жильцов, но и постояльцев мини-гостиниц. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки в Жилищный кодекс РФ вступили в силу 1 октября. Открытие мини-отеля теперь возможно, только если помещение переведено в нежилой фонд и оборудовано соответствующим образом.

«Этого закона ждали жители крупных городов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга. Мы приняли его весной и после консультаций с представителями гостиничного бизнеса дали еще несколько месяцев, чтобы те владельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, могли это сделать», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что отсрочка позволила защитить интересы тех людей, которые забронировали места в хостелах на летний период. По его словам, с октября «нелегальные ночлежки» уйдут в прошлое, а закон будет защищать права как жильцов дома, так и постояльцев мини-отелей.

«Хостелы и небольшие гостиницы смогут размещаться в специально оборудованных помещениях с отдельным входом, а также они должны будут быть оснащены всем необходимым оборудованием, системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров», — отметил Володин.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Новые правила запрещают использовать жилые помещения — частные дома и квартиры — для организации в них работы хостелов и гостиниц. Поводом к принятию данного закона стало несоблюдение владельцами хостелов правил по содержанию помещений в чистоте, а также невыполнение требований шумоизоляции.