Москва, 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%, об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — говорится в сообщении компании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацию проекта тормозят власти Дании. Копенгаген до сих пор не выдал разрешение на работы в своих территориальных водах, ссылаясь на необходимость экологических экспертиз.

Однако ранее эксперты отметили, что повлиять на решение Дании может нехватка газа. Недавно стало известно о приостановке добычи газа на крупнейшем датском месторождении из-за необходимости усовершенствования объектов инфраструктуры.

Напомним, против проекта «Северный поток — 2» выступают, помимо балтийских стран, США и Украина. Вашингтон стремится продавать на европейский рынок свой сжиженный природный газ по завышенной цене, а Киев боится потерять огромную прибыль из-за потери транзита российского газа в Европу.