На Украине требуют уволить пресс-секретаря Зеленского за фото в символике RT

Киев, 1 октября. Фотография Юлии Мендель, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, где она стоит с зеленой ленточкой с надписью «RT Russia Today», опубликована в Сети.

Удивительной находкой похвастался украинский блогер Андрей Дзиндзя. Фото Мендель, на которой зеленая лента RT, он опубликовал на своей странице в Facebook. Автор поста заявил, что фотография была сделана в октябре 2016 года.

«Звоните [главе СБУ Ивану] Баканову, в команде Зеленского российский пропагандист», — подписал он снимок.

Мнения украинцев разделились. Кто-то поспешил записать ее в предатели, а другие предположили, что это фотошоп.

«Видно, что фотошоп! — написали они в комментариях к посту. — Голова ненатурально сидит на шее».

Однако многие пользователи соцсети уже требуют уволить Мендель из-за скандального снимка.

Ранее Мендель уже вызвала возмущение со стороны журналистов. Пресс-секретарь Зеленского в Нью-Йорке грубо оттолкнула представителя прессы, который хотел задать вопрос президенту Украины. Видео инцидента опубликовал в Twitter американский журналист Кристофер Миллер.

Сама украинка объяснила, что вовсе не толкала журналиста, а «останавливала» репортера, который вторгался в личное пространство Зеленского. Мендель обратила внимание на то, что президент Украины сказал «нет», отвечая на вопрос журналиста, однако тот продолжил попытки получить ответ.