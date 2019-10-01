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Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

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Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Екатеринбург, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников фестиваля документального кино «Россия», отметив его важную просветительскую миссию, сообщает пресс-служба Кремля.

В приветственной телеграмме глава государства отметил «большую и славную историю» фестиваля. 

«На протяжении многих лет он выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию, знакомит зрителей с качественным, серьезным кино, которое основано на подлинных исторических фактах и событиях», — заявил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что все эти годы форум держит высокую художественную планку и содействует сбережению лучших традиций отечественного документального кино.

Глава государства пожелал участникам фестиваля вдохновения и успехов.

Путин поприветствовал участников фестиваля документального кино «Россия»

Открытый фестиваль документального кино «Россия» проходит ежегодно в Екатеринбурге (ранее Свердловске) с 1988 года. В программу входят документальные и научно-популярные фильмы. В рейтинге 76 отечественных и международных кинофестивалей, проводимых в России и на территории бывшего СССР, в 2009 году он занял третье место, уступив только «Кинотавру» и ММКФ. 

В рамках неконкурсной программы проходит показ фильмов известных режиссеров документального кино.

В прошлом году главный приз присудили фильму «Отец и сыновья из Кротово», режиссерами которого выступили Валерий и Евгений Соломины.

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