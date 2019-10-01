Полмиллиона советских военнопленных вернут из небытия

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр подтвердил информацию о том, что в ближайшее время РФ будут переданы данные о полумиллионе советских военнопленных, интернированных в годы Второй мировой войны на территорию Германии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На международной научной конференции, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны, посол ФРГ в России отметил, что нельзя переписывать историю в угоду политической конъюнктуре.

«Чем дальше война уходит в прошлое, тем важнее хранить память о ней. Война заканчивается, но ее последствия сказываются на многих последующих поколениях».

По его словам, для немцев память о Второй мировой войне — это болезненная память. Но именно благодаря Советскому Союзу, внесшему решающий вклад в разгром нацизма, Германия сумела вновь занять достойное место в рядах мирового сообщества.

Отрицать исторические факты или говорить об их относительном характере — недопустимо. Для немцев один из уроков Второй мировой — исключение конфронтации с Россией, а тем более агрессии против нее, отметил посол.

«Граждане Германии и России сегодня несут общую ответственность за безопасность в Европе. Надо сближать свои взгляды на историю отношений двух стран через открытый честный диалог», — рассказал дипломат.

Он привел два примера совместного изучения истории. Недавно было закончено создание учебника по истории отношений России и Германии в XVIII–XX веках. Посол ФРГ поблагодарил научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна как одного из издателей за «этот достойный и непростой проект». Кроме того, России и Германии удалось достичь договоренности о публикации в открытом доступе данных о 500 тысячах советских военнопленных, интернированных в Германию и погибших там. Соответствующее соглашение было подписано всего несколько дней назад.

В свою очередь Александр Чубарьян в комментарии ФАН дал высокую оценку учебному пособию в трех томах «Россия — Германия».

«Это огромное дело. Каждому веку отведен отдельный том. Большое достижение, что 16 глав трилогии российские и немецкие ученые писали совместно», — считает он.

Факт передачи данных о полумиллионе советских военнопленных, по словам академика РАН, также знаковый современный проект.

«Работа велась специалистами ФРГ совместно с Росархивом. Об этих людях раньше мы практически ничего не знали. А теперь обнаружены фамилии, даты смерти, в некоторых случаях — места захоронений. Вся эта информация будет оцифрована и выложена онлайн, что тоже очень важно», — заключил собеседник ФАН.

Международная научная конференция «80-летие начала Второй мировой войны» проходит 1-2 октября в Москве. Ее организует Институт всеобщей истории РАН. Ученые обсуждают широкий круг и поныне волнующих общественность вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года и последующими событиями, приведшими к началу Второй мировой войны.

В конференции принимают участие известные российские историки, а также специалисты из ведущих научных и образовательных центров Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Норвегии, Польши, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции и Чехии.

Кроме того, в мероприятии участвуют высокопоставленные чиновники. В частности, председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.