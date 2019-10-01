Сирия, 1 октября. САА обстреливает радикалов ХТШ на севере Хамы. В Дейр-эз-Зоре обнаружена «фабрика» самодельной взрывчатки. Восемь боевиков ИГ1 задержаны на севере Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции джихадистов на севере Хамы.

«Исламское государство1»: потеряло восемь человек на севере Ирака в ходе рейда иранских сил внутренней безопасности.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: замечена в районе города Касабия на севере Хамы с подкреплением тяжелой военной техники.

«Сирийская свободная армия» (ССА): нанесла ракетный удар по позициям курдских боевиков в районе города Тель-Рифат и у деревни Менага в Алеппо.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на севере провинции Алеппо в кантоне Африн, в Дейр-эз-Зоре зачистили «фабрику» по производству самодельной взрывчатки ИГИЛ1 и задержали группу контрабандистов, торгующих на «черных рынках» предметами старины.

«Бригада Султана Мурада»: вынудили торговцев на севере Алеппо отдать им товары в долг.

Провинция Алеппо

Как передает источник новостей в сети Twitter XXVII27, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) открыли огонь по позициям курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе городов Тель-Рифат, Харбиль и у деревни Менага. Ранее стороны обменивались ударами к северу от города Азаз.

Группа боевиков из «Бригады Султана Мурада» вынудила владельцев магазинов в деревне Дейр-Саван на востоке кантона Африн продать им товары в долг. Боевики угрожали торговцам арестами и похищениями если они не согласятся снабжать их, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Ввиду того, что жалование протурецких боевиков довольно скромное, они ищут дополнительные способы заработка, такие как грабеж, вымогательство, ввод новых налогов в оккупированных зонах и похищения людей с целью получения выкупа.

Провинция Дейр-эз-Зор

В результате совместной операции «Демократических сил Сирии» (SDF) и сил международной коалиции во главе с США в поселке Гаранидж была арестована группа из пяти человек, которые занимались контрабандой древности и расхищением мест раскопок, как сообщает источник в сети Twitter Euphrates Post. курды изъяли у них предметы старины, которые готовили к отправке на черные рынки.

В городе Хаджин курдскими боевиками была обнаружена фабрика по производству взрывчатки. Согласно информации портала SDF Press, фабрика взрывчатки осталась после террористов «Исламского государства» и была расположена в подвале школы. О подозрительном содержании подвала боевикам рассказала администрация школы и родители учеников.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе города Абу-Кемаль, приведены в состоянии боевой готовности. Как сообщает портал Al Masdar, тревога была объявлена в связи с угрозой новых ударов со стороны Израиля по опорным пунктам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской Революции. Военный источник портала сообщил, что на этот счет существуют серьезные опасения. Сирийские военные и ливанское ополчение «Хезболла» уже обвиняли ВВС Израиля в бомбардировке Абу-Кемаля в конце сентября. Тель-Авив пока хранит молчание и не признает свою причастность к атаке.

Провинция Хама

Сирийские войска нанесли серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям боевиков в районе деревень Карса, Хасан и Маарет-Катай, о чем сообщает информагентство Halab Today TV. САА также успешно отразила атаку радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе высоты Джебель Шахшабу на севере провинции, о чем также сообщил источник. В результате обстрела позиций радикалов сирийские войска уничтожили не только укрепления боевиков, но и командный пункт.

По данным источника новостей в сети Twitter Zoka, в районе города Касабия была замечена группа боевиков «Тахрир аш-Шам» и танк. Тяжёлая военная техника вероятно будет стянута в ближайшее время боевиками к линии соприкосновения фронта на севере провинции.

Ирак

Как сообщает новостное агентство SANA, силы внутренней безопасности Ирака сумели задержать восемь террористов «Исламского государства» в провинциях Киркук, Аль-Анбар и в Багдаде. В заявлении федеральной полиции указано, что семь подозреваемых были задержаны в Багдаде и Киркуке. При задержании удалось освободить одного из похищенных террористами гражданских лиц, а также перехватить партию оружия и зачистить два укрытия группировки. В Дияле силы Народного ополчения предотвратили нападение террористов на поселок Ширк в районе Ханакин, ранив и убив в ходе операции несколько боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.