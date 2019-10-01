Стало известно, почему Бердыев не возглавит «Спартак»

Москва, 1 октября. Курбан Бердыев не возглавит московский футбольный клуб «Спартак», сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, в клубе держат в уме его кандидатуру, однако против нее выступает генеральный директор клуба Томас Цорн и ряд представителей совета директоров. В частности, речь идет о нежелании предоставлять Бердыеву неограниченные полномочия в комплектовании команды, а также о назначении представителей его команды на административные должности.

Отметим, что Бердыев считается кандидатом на пост главного тренера «Сочи» и «Динамо».

«Спартак» расстался с Олегом Кононовым после того, как тренер подал в отставку. Причиной стало четвертое поражение в чемпионате России подряд. «Спартак» после 11 туров занимает 9-е место с 14 очками.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал возможных преемников Кононова.