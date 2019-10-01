В ДНР усомнились в намерении Зеленского провести выборы в Донбассе

Донецк, 1 октября. Выборы в Донбассе в соответствии с украинскими законами и конституцией при нынешней позиции Украины не будут проведены никогда. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя заявление президента Украины об особом статусе Донбасса, заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Мирослав Руденко.

«Обращаю ваше внимание, что в тот же самый момент Зеленский заговорил о границе, о желании взять ее под контроль. То есть, уже идет речь о нарушении очередности выполнения минских соглашений. Что называется – шаг вперед, два назад, в плане продвижения по минскому комплексу мер. Пять лет уже длится этот процесс – переговоры и так далее», — отметил Руденко.

По мнению собеседника ФАН, было достигнуто незначительное продвижение в политической части, то есть произошла фиксация формы, которая появилась еще три года назад и уточняла очередность в том числе введения закона об особом статусе.

«Тем не менее, мы видим, что даже после подписания идут такие ремарки, что становится ясно – этих выборов при такой позиции Украины не будет никогда», — подытожил Руденко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения на данном территории выборов в соответствии с украинскими конституцией и законами. Президент Украины сообщил, что Рада примет закон об особом статусе Донбасса до конца года после обсуждения с общественностью. При этом Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе при присутствии военных.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.