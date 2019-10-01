Суд взыскал с Навального 3,4 млн рублей за причиненный ущерб от незаконного митинга

Москва, 1 октября. Суд взыскал с блогера Алексея Навального и его приспешников из «Фонда борьбы с коррупцией» 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Иск был подан в связи с причиненным ущербом в результате незаконного митинга 27 июля в Москве.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «ФБК» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Незаконные сборища не только представляли опасность для москвичей и доставляли им неудобства из-за регулярных перекрытий центра города, но также обернулись и финансовыми потерями. ГБУ «Автомобильные дороги» подало иск в суд к организаторам незаконных митингов. В компании заявили, что в результате незаконных акций были нанесены значительные повреждения благоустройству, в том числе пострадали газон, насаждения, скамейки и другие элементы. Компания оценила ущерб в 11,5 млн рублей. Суд рассмотрел претензию компании и постановил взыскать с организаторов незаконного митинга 27 июля 3,4 млн рублей.

Однако ГБУ «Автомобильные дороги» не единственное, кто понес потери от незаконных сходок. Акции также вызвали сбои в работе городского транспорта. Суд удовлетворил иск «Мосгортранса» и присудил компенсацию в 1,2 млн рублей.

Кроме того, претензию к организаторам незаконных акций предъявила компания ООО «М.Такси». Сумма по трем искам компании составила 787 тысяч рублей без учета госпошлины. Также иск в суд на 552 тысяч рублей подал ресторан «Армения». Заведение было вынуждено закрыться на время проведения незаконных акций. Самым значительным оказался иск «Флай авто»: компания занимается арендой дорогих автомобилей. Компания оценила недополученную прибыль в 1 млрд рублей. Однако этот иск пока не рассматривался судом. Общая сумма исков к организаторам несогласованных митингов Москве составила 1 млрд 21 млн рублей.