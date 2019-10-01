Донбасс сегодня: ВСУ ударили по жителям Горловки, украинские офицеры «потеряли» мины

Донбасс, 1 октября. ДНР и ЛНР под огнем минометов, в Горловке ранения в голову получил местный житель. Украинский офицер сбил троих сослуживцев. Офицеры ВСУ разворовывают боеприпасы к минометам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки территория неподконтрольного Киеву Донбасса была обстреляна украинскими силовиками 18 раз. В ДНР по информации донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) перемирие было нарушено пятнадцать раз. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. При пересечении пункта пропуска в Зайцево (Горловское направление, — Прим. ФАН), во время обстрела ВСУ пулевое ранение в голову получил гражданский мужчина 1960 года рождения. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу Горловки.

В ЛНР из минометов обстреляно 3 поселка. Представительство республики в СЦКК сообщило, что во время недавнего обстрела поселка Голубовское повреждены 8 домов, в которых нарушено остекление и посечены осколками фасады.

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения отвода техники и средств силами ООС

Наблюдатели СММ ОБСЕ отметили в своих ежедневных отчетах отсутствие военной техники ВСУ в количестве 60 единиц в положенных местах отведения. Из мест расположения пропали 51 танк и 9 минометов, сообщает военный спикер ЛНР Иван Филипоненко. Также разведка республики возле поселка Малорязанцево, где дислоцируется 72-ая бригада ВСУ, выявила, что вблизи жилых домов размещены 2 гаубицы «Гиацинт» и 3 противотанковых пушки «Рапира». На окраинах села Розквит украинские бойцы разместили 2 самоходные гаубицы. А в Попаснянском районе Луганской области во дворах домов мирных граждан стоят бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Вся неотведенная ВСУ техника постоянно отмечается в отчетах миссии ОБСЕ. Фиксацию нарушений украинской стороной минских протоколов ОБСЕ ведет с помощью беспилотных летательных аппаратов. Недавно, по словам Ивана Филипоненко, один из БПЛА ОБСЕ был сбит киевскими силовиками. Сейчас его поиски ведут военнослужащие НМ ЛНР. Луганские посты воздушного наблюдения зафиксировали в поселке Суходол (на украинской территории, — Прим. ФАН) 8 автоматных очередей в воздух. Трассирующие пули предназначались беспилотнику ОБСЕ, который в это время работал в районе.

Пьяный офицер ООС наехал автомобилем на своих подчиненных

Некомплект в рядах украинской армии растет, в том числе за счет увеличения небоевых потерь личного состава. Как рассказал на своем брифинге спикер оборонного ведомства ДНР Олег Никитин, ротный командир Скичко из 56-ой бригады ВСУ в Песках в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на личном автомобиле, наехал на трех подчиненных сослуживцев. В результате ДТП один боец получил серьезные травмы и с переломами доставлен в больницу. Комбриг доложил вышестоящему командованию, что ранение произошло в результате участия в боевых действиях с НМ ДНР.

Также в Красногоровке группа военнослужащих ВСУ, которые занимались техническим переоборудованием передовых позиций, нарушили технику безопасности, в результате чего взорвалась ручная граната. Один солдат погиб на месте, и еще один тяжело ранен.

В Луганской области у ВСУ «потерялось» более 700 мин к миномету

В 59-ой мотопехотной бригаде ВСУ, располагающейся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север», комиссия вышестоящего штаба выявила недостачу 720 мин к миномету калибром 82 мм.

Представитель пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко отметил, что проверка осуществлялась с целью выяснить качество сохранности вооружения и боеприпасов. Хищение было скрыто от командования. На время проверки командир бригады взял «в долг» боеприпасы у командира соседней 72-ой механизированной бригады.