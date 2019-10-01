Разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе запланировано на 7 октября

Минск, 1 октября. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Донбассе запланировано на 7 октября.

Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

«По итогам дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату — 7 октября — для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском», — заявил Сайдик.

Он также добавил, что участники заседания контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

«Сегодня члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей письмами мне подтвердили текст «формулы Штайнмайера», — добавил Сайдик.

Он также добавил, что следующее заседание контактной группы состоится 15 октября в Минске.

Напомним, «формула Штайнмайера» подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей по законам Украины. После проведения выборов вступит в силу закон об особом статусе Донбасса.

В 2014 году власти Украины объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.