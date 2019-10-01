Педагог из Петербурга вошла в список лучших учителей России

Грозный, 1 октября. Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», который проходит в Грозном.

По итогам второго тура конкурса, были определены пять финалистов, в число которых вошли педагоги из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Татарстана, а также Волгоградской и Саратовской областей.

В топ-5 лучших педагогов России вошла учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова, которая работает в петербургской гимназии № 171, передает интернет-издание «Невские новости».

Финалистам конкурса предстоит принять участие в завершающем туре испытаний «Учитель – лидер». В третьем туре конкурса учителям необходимо провести публичную лекцию и «разговор с министром». Финальный тур состоится 3 октября в Москве, а 4 октября состоится награждение победителя и призеров конкурса «Учитель года России – 2019», а также концерт в честь Дня учителя.