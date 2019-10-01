Джигаханян едва стоял на ногах на прощании с Захаровым

Москва, 1 октября. Народный артист СССР Армен Джигарханян с трудом стоял на ногах на церемонии прощания с художественным руководителем московского театра «Ленком» Марком Захаровым, скончавшимся в субботу.

Во вторник многие известные актеры, режиссеры и политики пришли проводить выдающегося режиссера в последний путь. Среди присутствующих на траурной церемонии был Джигарханян, который работал с Захаровым в «Ленкоме».

83-летний артист пришел на гражданскую панихиду в сопровождении товарища Артура Согомоняна. Помощник звезды театра подвел державшего несколько алых гвоздик Джигарханяна под руки, сообщили «Дни.ру».

О смерти художественного руководителя московского театра «Ленком» стало известно в субботу. Марк Захаров, как сообщил источник Федерального агентства новостей, скончался на 86-м году жизни от воспаления легких.

Джигарханян пришел в «Ленком» в 60-х годах прошлого столетия. Он был занят в нескольких спектаклях столичного театра, в частности, в работах Захарова.

Накануне стало известно, что коллектив «Ленкома» хочет обратиться к столичным властям с просьбой присвоить театру имя Захарова. Режиссер был художественным руководителем театра почти 50 лет.