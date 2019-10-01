Китайские СМИ оценили купание российских подводников в Арктике

Пекин, 1 октября. Купание экипажа российской атомной лодки во время арктической экспедиции повергло в шок китайских журналистов издания Sohu.

В Сети появился ролик, снятый во время арктической экспедиции. Российские подводники принимают водные процедуры во время плавания среди льдов. Журналисты из КНР отметили, что купание в холодной воде — традиция для русских, однако водные процедуры в Арктике — это «тест на силу воли и физическую форму на открытом воздухе». Журналисты китайского издания оценили купание российский подводников в Арктике.

«Купанием зимой никого в России не удивить, это довольно популярная процедура. Но когда подобным занимается экипаж атомной подводной лодки во время своей арктической экспедиции — это слишком даже для русских», — пишет издание.

Температура в Арктике всегда отрицательная, в таком суровом климате тяжело находиться долго даже в теплой одежде. Нескольких секунд в холодной воде достаточно, чтобы лишиться конечностей. Однако русских подводников такая опасность не сильно беспокоит, и они с улыбкой идут купаться среди льдов.

Журналисты обратили внимание, что, видимо, для российских подводников такие водные процедуры не редкость. Военнослужащие после купания делают разминку, чтобы повысить температуру тела, одеваются и уходят в субмарину. Издание отмечает, что, по всей видимости, действия разворачиваются на стратегической атомной субмарине класса «Дельта».