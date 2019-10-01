Украинский певец раскритиковал Киев за лицемерие в вопросе Крыма

Москва, 1 октября. Украинский певец Олег Винник обвинил Киев в лицемерии из-за позиции властей в вопросе гастролей артистов в Крыму.

Винник указал на парадокс в политике украинских властей по Крыму. Он напомнил, что Киев считает Крым украинской территорией, однако своим артистам выступать там запрещает.

«Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? — задал он вопрос украинским властям. — Меня там ждут, меня хотят там видеть».

Винник констатировал, что считает Крым «своим». По его мнению, Украине следует «продолжить борьбу» за полуостров. Однако он раскритиковал Киев за лицемерие в вопросе Крыма.

«Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?» — приводит его слова «Обозреватель».

Напомним, ранее Винник присоединился к российскому проекту «ВСЕММИР», в рамках которого выступил с российскими артистами. За это певца внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Сам Винник отметил, что флешмоб, в котором он принял участие, направлен на призыв к миру и единству всех стран.

Ранее украинцы возмутились отказом Винника ответить на вопрос украинских журналистов, кому принадлежит Крым. Артист отметил, что это на данный момент «абсолютно неважно».

Напомним, в 2014 году крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, где почти 97% проголосовавших жителей региона выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».