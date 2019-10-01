В Киеве назвали потерей суверенитета подписание «формулы Штайнмайера»

Информация о подписании украинской делегацией «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы в Минске требует уточнения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог Тарас Черновол.

«Формула Штайнмайера» определяет механизмы введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Я не имею уверенности в этом. Никто на данный момент не может подтвердить, действительно ли была подписана «формула Штайнмайера», — отметил эксперт.

Дело в том, что на данный момент сообщения о подписании «формулы Штайнмайера» в ходе переговоров в «минском формате» поступают лишь от российских СМИ.

«Пока что эта информация идет только из российских источников. Украинские издания дублируют ссылку на ТАСС, который не дает никакой конкретики. Непонятно, какой именно документ был подписан», — рассуждает украинский политолог.

Если же сообщения о подписании «формулы Штайнмайера» являются достоверными, оценивать их следует скорее негативно.

«Если была подписана «формула Штайнмайера», то, на мой взгляд, это постепенная сдача суверенитета Украины, — убежден собеседник ФАН. — Далее осталось подписать только план Козака, который предусматривает вмешательство во внутреннее обустройство страны».

По словам эксперта, подписание документа достаточно критично повлияет на ситуацию на Украине.

«Все это происходит при полном недомыслии. Леонид Кучма адекватно оценивает происходящее, но в аппарате президента понимания ситуации нет».

Ранее ряд СМИ сообщил, что представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал «формулу Штайнмайера».

По итогам прошлого заседания контактной группы 18 сентября представитель России Борис Грызлов заявил, что украинская сторона поставила под угрозу срыва проведение саммита «нормандской четверки» отказом подписать «формулу Штайнмайера».

В 2015 году бывший глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер предложил конкретный порядок вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской области.

Формула предполагает, что особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. Впоследствии особый статус будет действовать на постоянной основе, однако только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который должен подтвердить легитимность результатов голосования.