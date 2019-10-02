Сирия новости 2 октября 07.00: ИГИЛ взорвало 20 курдов в Дибане, учения РФ — Сирия — Иран пройдут в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 2 октября. ИГИЛ1 взорвало 20 курдов в Дибане, учения РФ — Сирия — Иран пройдут в Дейр-эз-Зоре, в Даръа сменилось руководство сил безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удар по террористам на севере Хамы, назначила офицеров Воздушной разведки в Даръа, собирается провести совместные учения с Ираном и РФ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): нанесло урон курдским силам в Дейр-эз-Зоре.

Курды: арестовали медиаактивиста в Ракке за шпионаж.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиаисточники запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» заявили, что боевика удалось подорвать грузовик с курдской пехотой в провинции Дейр-эз-Зор. Аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz) приводит сообщение о том, что грузовик был подорван с помощью СВУ в районе Дибана, погибли и получили ранения 20 бойцов коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Агентство DeirEzzor24 сообщает, что на территории провинции впервые пройдут совместные учения сирийских, российских и иранских военных. По данным источников, учения, точное место проведения которых не называется, будут проходить несколько дней. В SDF обеспокоены этими сообщениями и обратились к жителям подконтрольных территорий с просьбой сообщать всю известную информацию о совместных операциях САА, ВС РФ и иранских сил.

Между тем Arab Window сообщает, что трое работников нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зоре погибли в результате подрыва СВУ. Взрывное устройство поразило их автомобиль, когда они возвращались с работы. Источник отмечает, что по той же дороге незадолго до этого прошел конвой SDF — вероятно, именно курдские силы и были целью подрыва.

Провинция Даръа

Глава сирийского комитета по безопасности в провинции Даръа генерал-майор Акрам Али Мухаммед был смещен со своего поста и заменен помощником главы Воздушной разведки Сирии генерал-майором Кахтаном Халилом, сообщает агентство Halab Today. Кроме того, глава Воздушной разведки в Даръа полковник Хурдал Дьяб был назначен на место полковника Сулеймана Махмуда Хаммуда, который погиб в прошлом месяце в результате покушения.

Вероятно, назначения из Воздушной разведки Сирии стали реакцией официального Дамаска на неспособность прежних офицеров обеспечить безопасность населения и военных в Даръа. В провинции уже несколько месяцев продолжается череда нападений, убийств и внезапных покушений на офицеров САА, правительственных чиновников и бывших полевых командиров ССА, которые прошли на примирение с Дамаском.

Провинция Ракка

Двое бойцов проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) были убиты, когда их автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в провинции Ракка. Как сообщает источник в Twitter (@ynms79797979), инцидент произошел в районе деревни Сахимийя, расположенной к востоку от Ракки.

Между тем по данным источника в Twitter (@ACCORD_MENA), курдские боевики схватили журналиста в его доме близ Ракки. Предположительно, его обвиняют в том, что он фотографировал курдские военные базы или укрепления и передавал информацию Турции. Стоит отметить, что в рамках турецко-американского плана по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии курдские силы должны были уничтожить свои укрепления на границе. Источники отмечали, что хотя курды под контролем США уничтожили часть укреплений, в других районах их сооружение продолжается. Возможно, именно информация о нарушениях курдами принятых SDF условий по «зоне безопасности» стала причиной ареста медиаактивиста.

Провинция Хама

Правительственные силы нанесли артиллерийский удар по боевикам в районе населенного пункта Джеб Сулейман на севере провинции Хама, сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork).

Ирак

Иракские силы безопасности предотвратили нападение террористов из группировки «Исламское государство» на мусульман-паломников. Агентство Anna News сообщает, что военные заявили о том подготовке мощнейшего взрыва или серии взрывов, для которых террористы собрали порядка 750 килограмм взрывчатки.

Между тем в Багдаде продолжаются массовые народные протесты. Основные требования протестующих, которые собрались на площади Тахрир в центре Багдада — борьба с коррупцией и безработицей и реформирование неэффективных государственных институтов. Как сообщает Halab Today, между участниками протестов и полицией очень скоро начались стычки, которые перешли в уличные бои. Полиция применила водометы, резиновые и боевые пули в ходе столкновений. Источники в Twitter (@TomtheBasedCat) опровергают сообщения о погибших демонстрантах. Раненые есть с обеих сторон.

Другие источники (@NoamRaydan) отмечают, что одной из причин для протестов был перевод генерал-лейтенанта Абдул-Вахаба ас-Саади, героя войны с ИГИЛ в Ираке. По решению премьер-министра Али Абдул-Махди он был без объяснений переведен с должности командующего элитными контртеррористическими силами Ирака на должность в министерстве обороны. Ас-Саади в ответ объявил, что уходит в отставку. Military Times утверждает, что в Ираке отставка Ас-Саади была воспринята как признак давления со стороны шиитского руководства страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.