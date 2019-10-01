Зеленский заявил о скором согласовании даты встречи лидеров стран «нормандской четверки»

Киев, 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет согласована дата встречи лидеров «нормандской четверки».

Зеленский прокомментировал итоги заседания трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось 1 октября. По его словам, в ближайшем будущем будет согласована дата встречи лидеров стран «нормандской четверки».

«Сегодня были устранены последние преграды на пути проведения саммита «нормандской четверки». Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем дату предстоящей встречи», — сказал Зеленский в ходе брифинга.

Президент Украины также добавил, что по итогам заседания было достигнуто соглашение о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Донбассе. Кроме того, Зеленский заявил, что представители Киева в контактной группе подписали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, «формула Штайнмайера» регламентирует механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон начнет действовать на постоянной основе после проведения местных выборов в Донбассе и опубликования отчета ОБСЕ об итогах этих выборов.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.