Киев, 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский сообщил, что Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая предполагает особый статус Донбасса.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – Прим. ред.), которого еще нет», — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины. Рада примет закон об особом статусе Донбасса до конца года после обсуждения с общественностью. При этом Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе при присутствии военных. Кроме того, Зеленский сообщил о согласовании разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Ранее украинские представители в контактной группе в Минске отказались подписывать документ о «формуле Штайнмайера». Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов открыто обвинил Киев в срыве утверждения документа. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября. Кроме того, ранее украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.