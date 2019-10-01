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Мужчину и ребенка нашли мертвыми возле многоэтажки в Саратове

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Мужчину и ребенка нашли мертвыми возле многоэтажки в Саратове

Саратов, 1 октября. Мужчину и малолетнего ребенка нашли мертвыми на земле возле дома в Саратове, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

По версии следствия, мужчина и двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2015 года рождения — выпали из окна девятого этажа дома. Трагедия произошла днем во вторник.

От полученных травм 30-летний мужчина и мальчик скончались на месте, девочка была доставлена в больницу. В каком состоянии находится ребенок, не уточняется.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух лиц. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области
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