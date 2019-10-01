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Беглов пригласил иностранцев в Петербург по бесплатной электронной визе

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Беглов пригласил иностранцев в Петербург по бесплатной электронной визе

Санкт-Петербург, 1 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил иностранцев посетить Северную столицу по бесплатной электронной визе. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов через петербуржцев обратился к жителям других стран.

«Дорогие петербуржцы! — написал губернатор в соцсети. — Теперь ваши друзья и родственники, проживающие в других странах, могут приехать к вам в гости по бесплатной электронной визе».

Глава города отметил, что иностранцам теперь намного проще лично увидеть легендарные достопримечательности Северной столицы: Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж и т. д.

Беглов пригласил иностранцев в Петербург по бесплатной электронной визе

Он добавил, что для этого шага уже готова вся туристическая и транспортная инфраструктура. К обработке соответствующих виз готовы автомобильные пограничные пункты в Ленинградской области, а также аэропорт «Пулково», Морской вокзал и Морской фасад.

«Пока, к сожалению, по техническим причинам c электронной визой нельзя въехать по железной дороге. Будем работать, чтобы снять такое ограничение», — отметил Беглов.

Губернатор выразил уверенность, что Петербург является «самым красивым и самым гостеприимным городом в мире».

«Сюда обязательно захочется вернуться!» — констатировал он.

 
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Источник: Страница Александра Беглов в соцсети «ВКонтакте»
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