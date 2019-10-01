Мартин рассказал, кто виноват в сокращении «Игры престолов» на пять сезонов

Москва, 1 октября. Сериал «Игра престолов» мог быть намного длиннее, если бы не разногласия с продюсерами саги, заявил американский писатель Джордж Р. Р. Мартин — автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого сняли картину. Об этом сообщил портал news.com.au.

Мартин констатировал, что несовпадение творческих взглядов приводит к большому количеству конфликтов. По его словам, если продюсеры прислушались бы к его словам, то у «Игры престолов» «могло быть еще пять сезонов».

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» объяснил, что вынужден был пойти на компромисс и пожертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей.

«На разногласия также влияет студия. Они (представители студии) преследуют свои цели, которые не имеют ничего общего с первоначальной историей», — сказал писатель.

Журналисты издания считают, что комментарий Мартина найдет отклик у фанатов культового сериала, которые остались недовольны финалом саги.

В сентябре стало известно о победе «Игры престолов» в двух номинациях телевизионной премии Emmy, которая прошла в Лос-Анджелесе. Картина стала лауреатом в номинации «Лучший драматический сериал». Статуэтка также досталась актеру Питеру Динклэйджу, сыгравшему в сериале Тириона Ланнистера.